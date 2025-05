Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno alcune tra le interviste più emozionanti realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin

Nuovo doppio appuntamento con 'Verissimo', il talk show condotto da Silvia Toffanin, che andrà in onda oggi sabato 31 maggio alle 16:30 e domenica 1 giugno alle 16:30 su Canale 5, dove verranno proposte le interviste più intense e appassionanti realizzate in questa stagione.

Gli ospiti di oggi

Tra le interviste di oggi, il pubblico potrà rivedere quelle di Riccardo Scamarcio, Camila Giorgi, Garrison Rochelle. Ma non solo: andrà in onda la storia di rinascita di Bianca Guaccero. E non mancherà il grande carisma di Elodie.

Gli ospiti di domenica

Tra gli ospiti dell'appuntamento domenicale: il talento e il successo internazionale de Il Volo, la passione per la cucina di Benedetta Rossi, l'amore di Guenda Goria per la sua famiglia. E a Verissimo il racconto di vita di Vanessa Incontrada.