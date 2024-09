Torna oggi, sabato 14 settembre, e domani, domenica 15, alle 16.30 su Canale 5 'Verissimo'. Silvia Toffanin intervisterà Alice D’Amato, la ginnasta vincitrice di una leggendaria medaglia d’oro alla trave ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In studio Beatrice Luzzi, nuova opinionista accanto a Cesara Buonamici nell’edizione di 'Grande Fratello', in partenza lunedì 16 settembre su Canale 5. Inoltre, tutte le emozioni di Pierpaolo Pretelli, in attesa dalla sua compagna Giulia Salemi di un bambino. In studio anche le future nozze di Laura Freddi e il racconto di Rossella Brescia, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, dopo un periodo complicato. Infine, intervista a tutto tondo per Neslihan Atagül, l’attrice, in dolce attesa del suo primo bebè, che nella serie 'Endless Love' interpreta la protagonista Nihan.

Domenica Silvia Toffanin accoglierà una grande amica di Verissimo, Iva Zanicchi, che sta affrontando il profondo dolore per la perdita, avvenuta quest’estate, del suo amatissimo compagno: Fausto Pinna. Toccante intervista a Eleonora Giorgi, con un aggiornamento sul suo stato di salute. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rivivranno le emozioni delle loro nozze, celebrate lo scorso giugno. In studio, inoltre, intervista di famiglia per Raimondo Todaro con Francesca Tocca e la loro piccola Jasmine. E per i fan della serie 'My Home My Destiny 2', sarà a Verissimo Ibrahim Çelikkol, l’attore che interpreta il personaggio di Mehdi.