Nuovo doppio appuntamento con 'Verissimo', il talk show condotto da Silvia Toffanin, che andrà in onda oggi sabato 5 aprile alle 16:30 e domenica 6 aprile alle 16:00. Ecco le interviste e gli ospiti di questo weekend.

Gli ospiti di oggi

Oggi alle ore 16.30 in esclusiva, Silvia Toffanin accoglie Alice Campello, che ha ritrovato la serenità accanto al marito Alvaro Morata e con il quale sta costruendo un nuovo capitolo di vita a Istanbul, dove il bomber gioca. Intenso ritratto per l’attrice Micaela Ramazzotti, in uscita con un nuovo film dal titolo '30 notti con il mio ex'.

Per la prima volta a Verissimo la carica di Carlos Diaz Gandia, il coreografo spagnolo del momento, che sta spopolando sul web grazie al video in cui dà indicazioni a Gaia per la coreografia del suo brano 'Chiamo io chiami tu'.

Inoltre, saranno ospiti con i loro racconti: Yari Carrisi Power e dal serale di Amici, Raffaella, la ballerina eliminata nella scorsa puntata. Infine, in studio, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, tra le otto coppie concorrenti del nuovo reality game di Canale 5 'The Couple – Una vittoria per due'.

Gli ospiti di domenica

Domenica, alle ore 16.30 verrà trasmessa un’intervista a Federica Brignone, fresca vincitrice della sua seconda Coppa del Mondo Generale di sci alpino, oltre alle due coppe di specialità. L’intervista è stata realizzata il giorno prima della brutta caduta della campionessa azzurra, avvenuta durante la seconda manche dello slalom gigante ai campionati italiani assoluti in corso in Val di Fassa. Proprio per celebrare Federica e la sua grandissima stagione, augurandole una pronta guarigione e di vederla in breve tempo di nuovo sugli sci, Verissimo manderà in onda l’intervista.

Ospite di Silvia Toffanin Ilary Blasi, da lunedì 7 aprile alla conduzione del nuovo reality game di Canale 5 'The Couple'. Si racconterà a Verissimo, Vanessa Incontrada, anche lei al via con una nuova serie dal titolo 'Tutto quello che ho', dal 9 aprile sempre su Canale 5. E ancora, la squadra del serale di 'Amici' formata da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri e la storia di Helena Prestes, la modella brasiliana che si è classificata al secondo posto nella finale di 'Grande Fratello'.