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Verissimo, sabato 10 ottobre: gli ospiti e le interviste di oggi

Torna il doppio appuntamento del weekend con Silvia Toffanin e i suoi ospiti

Silvia Toffanin - Verissimo
Silvia Toffanin - Verissimo
10 ottobre 2026 | 08.04
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Doppio appuntamento con 'Verissimo' oggi, sabato 10, e domani, domenica 11 ottobre, su Canale 5. Ecco gli ospiti del weekend in compagnia di Silvia Toffanin.

Gli ospiti di sabato

Alla luce del recente ricovero in terapia intensiva di Vittorio Sgarbi, Evelina Sgarbi sarà in studio per far sentire la sua voce sulle condizioni di salute di suo padre. A Verissimo anche il racconto intimo e inedito dello chef stellato Bruno Barbieri e la lunga storia d’amore tra Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti.

'Temptation Island': dopo aver ospitato la scorsa settimana l’ex fidanzata Soraya, sabato sarà in studio Cristian Mascolino. Infine, spazio alle emozioni di Gülenay Kalkan, l’attrice che nella serie 'Forbidden Fruit' interpreta il personaggio di Feride.

Gli ospiti di domenica

Silvia Toffanin accoglierà a Verissimo una donna forte e ricca di sfumature: Selvaggia Lucarelli. Intervista ritratto anche per il giornalista Gianluigi Nuzzi, impegnato su Canale 5 con 'Dentro la Notizia' e su Retequattro con 'Quarto Grado'. In studio, l’unione, la complicità e le confidenze di due sorelle: Cristel e Romina Carrisi. Inoltre, a Verissimo la meravigliosa favola d’amore di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, in attesa di un bebè. Infine, dopo lunghi mesi segnati da dolorosi interventi e terapie, saranno per la prima volta in studio a Verissimo Sofia Donadio e Francesca Nota, compagne di classe e amiche del cuore, sopravvissute al drammatico rogo di Crans–Montana.

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