Il nuovo spettacolo scritto e diretto da Giovanna Gra propone un viaggio teatrale e musicale dedicato alla figura di Bertolt Brecht. Il debutto il 31 ottobre a al Teatro del Popolo di Concordia sulla Secchia (Modena), poi la tournée toccherà Roma, Torino, Cagliari, Udine, Trento, Ferrara, Bologna e Taranto

Debutterà il 31 ottobre 'Breaking Brecht - Sing'n'Song Cabaret', il nuovo spettacolo scritto e diretto da Giovanna Gra e interpretato da Veronica Pivetti, Manuela Mandracchia e Lucia Vasini, che sarà in scena fino al 18 dicembre in numerose città italiane, tra cui Roma, Torino, Cagliari, Udine, Trento, Ferrara, Bologna e Taranto, proponendo un viaggio teatrale e musicale dedicato alla figura di Bertolt Brecht.

Prodotto da International Music and Arts e Pigra Srl, lo spettacolo si presenta come un cabaret epico-satirico che ripercorre le battaglie artistiche, le contraddizioni e la vicenda umana del grande autore tedesco attraverso un linguaggio contemporaneo capace di unire ironia, riflessione e musica. Le tre attrici danno vita a una narrazione che attraversa il Novecento, intrecciando personaggi storici e icone culturali in chiave "comico-rivoluzionaria-musicale".

"Nello spettacolo, Bertolt Brecht, interpretato a turno dalle tre attrici, affronta, guasta e discute i suoi contemporanei e gli antenati, litiga con Wagner, vive i conflitti della sua relazione sentimentale con Helene Weigel, immagina una nuova vita per Carmen e ci presenta una versione inedita di Carlo Marx", spiega la regista Giovanna Gra. Lo spettacolo affronta inoltre le teorie della manipolazione di massa di Goebbels coinvolgendo direttamente il pubblico e interrogandosi sulla loro attualità nell'era digitale, mentre sullo sfondo si muovono "le ombre oblique dei Servizi Segreti, occultamente agite dall'Intelligenza Artificiale". Il finale è dedicato alle zone d'ombra che circondano la morte di Brecht e rende omaggio alla tradizione del teatro civile.

"Perché parlare di Brecht? Perché la sua vita rivoluzionaria non è certo meno interessante delle sue opere", afferma Veronica Pivetti. "Racconteremo Brecht autore e Brecht uomo in musica e parole con un viaggio nel Novecento ad alta densità emotiva sulle note di Kurt Weill, Guccini, Boris Vian e molti altri. Racconteremo la nascita di un dissenso, di un genio, di un grande autore 'scomodo' ma 'necessario', oggi più che mai".

Per Manuela Mandracchia il progetto rappresenta l'occasione di confrontarsi con un autore da tempo amato: "Era da tempo che avevo voglia di immergermi nelle acque potenti e tempestose del suo mondo poetico. E oggi, per le preoccupanti somiglianze storiche e politiche, credo sia il momento giusto".

Sulla stessa linea Lucia Vasini, che sottolinea il valore contemporaneo del teatro brechtiano: "Brecht ci ricorda che il teatro non serve solo a farci emozionare, ma a pensare e vedere la realtà con occhi nuovi. Ho accettato di fare questo spettacolo perché il copione che ho letto rispetta Brecht. Non è facile parlare di Brecht, ci vuole coraggio e talento poetico".

Con la direzione musicale di Alessandro Nidi e il disegno luci di Eva Bruno,'Breaking Brecht - Sing'n'Song Cabaret' promette di raccontare il passato per interrogare il presente, mescolando la musica di Kurt Weill, il pop internazionale, l'opera lirica e l'ironia in uno spettacolo pensato per emozionare e far riflettere.

Il debutto è fissato per il 31 ottobre al Teatro del Popolo di Concordia sulla Secchia (Modena). Di lì, la tournée si sposterà il 3 novembre all'Auditorium Santa Chiara di Trento, il 5 novembre al Teatro Baretti di Mondovì (Cuneo), il 6 novembre al Teatro Civico di Oleggio (Novara), il 13 novembre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine di Udine, il 14 novembre al Cinema Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto (Verona), il 20 novembre al Teatro Civico di La Spezia, il 21 e 22 novembre al Teatro di Locarno (Svizzera), il 24 novembre al Teatro Colosseo di Torino, il 26, 27, 28 e 29 novembre al Teatro Sala Umberto di Roma, il 2, 3 e 4 dicembre al Teatro Fusco di Taranto, il 9, 10, 11, 12 e 13 dicembre al Teatro Massimo di Cagliari, il 16 dicembre al Teatro Nuovo di Ferrara e il 17 dicembre al Teatro Duse di Bologna.