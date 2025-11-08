circle x black
Vessicchio morto, Conti: "Se ne va un altro protagonista della musica italiana"

Il messaggio del conduttore televisivo

Peppe Vessicchio e Carlo Conti - fotogramma/ipa
Peppe Vessicchio e Carlo Conti - fotogramma/ipa
08 novembre 2025 | 17.05
Redazione Adnkronos
“Con il maestro Vessicchio se ne va un altro grande protagonista del festival e della musica italiana”. È il ricordo di Carlo Conti per la scomparsa del maestro Peppe Vessicchio .

“Con il suo carattere, la sua immagine, il suo carisma e la sua professionalità era diventato un’istituzione”, sottolinea. Il conduttore ricorda anche la collaborazione professionale e l'amicizia che li legava: “Per alcuni anni ho avuto il privilegio di condividere con lui anche le scelte musicali per lo zecchino d’oro ed ho avuto l’occasione di apprezzare da vicino la grande competenza”. “Dobbiamo essere grati per il suo importante contributo alla musica italiana ed al successo di tanti artisti”, conclude.

