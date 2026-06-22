Valentina Vignali ha detto 'sì' ma con grande stile: ai piedi un paio di Nike Jordan. Non poteva essere altrimenti il matrimonio tra la cestista e Fabio Stefanini, anche lui giocatore di basket di professione. I due si sono sposati ieri nella splendida cornice del castello di Bracciano, vicino Roma. "Sei stato l'unico in tutta la mia vita a farmi sentire sempre la più bella", dice Vignali durante le promesse.

La cestista - ospite lo scorso 23 ottobre a 'La volta buona' - aveva parlato della proposta di matrimonio 'pubblica' arrivata in un campo da basket e di come ha conosciuto il suo compagno, quando era un'adolescente.

"La nostra è una storia particolare perché siamo stati insieme da piccoli, dai 18 anni ai 20 circa, ma eravamo dei bambini. La vita ci ha separati: io mi sono trasferita a Roma, lui anche giocatore di basket quindi stavamo lontani. Non ci siamo più visti per 11 anni. Dal 2013 al 2024 non ci siamo mai visti. L'anno scorso, in un campetto da basket a Rimini, lui era lì a fare un torneo. Quando sono arrivata l'ho visto e abbiamo ricominciato a sentirci. Non era passato un singolo giorno dall'ultima volta", aveva spiegato Vignali.