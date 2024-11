"Violenza", il nuovo singolo dei Mangrovia Twang

Con il lancio di Violenza, disponibile dal 15 novembre, i Mangrovia Twang inaugurano una nuova fase del loro percorso artistico. Il brano, un’intensa esplorazione delle contraddizioni umane, intreccia elementi elettropop con un lirismo capace di evocare forti emozioni. Il tema centrale è il conflitto tra le purezze della vita e i suoi inevitabili lati oscuri, un dualismo che si riflette tanto nei testi quanto nella struttura musicale.

La composizione alterna strofe minimali a ritornelli densi e stratificati, amplificando il contrasto emotivo e narrativo. Violenza si presenta come una tempesta sonora ed emotiva, capace di coinvolgere l’ascoltatore in un viaggio che oscilla tra attrazione e repulsione, amore e violenza. La band, attraverso questo brano, non si limita a sperimentare nuove sonorità, ma offre uno spaccato intimo e universale delle dinamiche relazionali.

L’uscita di Violenza segna anche il primo passo verso il debutto discografico con l’album BENEVIOLENZA, atteso nei prossimi mesi. Prodotto in collaborazione con Andrea Pachetti, già noto per il lavoro con The Zen Circus ed Emma Nolde, il disco promette una sintesi affascinante di rock alternativo ed elettropop.

Mangrovia Twang, una band in evoluzione

Il progetto Mangrovia Twang nasce nel 2020 dall’iniziativa di Mattia Locapo, Roberto Sticchi e Mario Manuel Rossi. Il loro primo EP, Giorni che esplodono (2022), ha riscosso ampi consensi, superando i 300mila ascolti e ottenendo riconoscimenti da critica e pubblico. Inserito tra i migliori dischi dell’anno da Indielife, l’EP è stato trasmesso su Radio Capital, mentre Rockit ha elogiato la loro musica come “articolata, complessa, diversa dalle proposte mainstream”.

Nel 2023, l’arrivo del cantante Davide Morea e del bassista Alessandro Sticchi completa la formazione, pronta per affrontare nuove sfide artistiche. Con il loro primo album, i Mangrovia Twang si preparano a consolidare il loro stile unico, tra ricerca sonora ed evoluzione personale, offrendo al pubblico un’esperienza musicale sempre più coinvolgente e profonda.

Link: Spotify