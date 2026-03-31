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Willie Peyote annuncia le date del suo club tour

Willie Peyote annuncia le date del suo club tour
31 marzo 2026 | 13.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

A pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo inedito 'Burrasca' (disponibile in tutti gli store digitali e su YouTube per Emi Records Italy/Universal Music Italia), Willie Peyote annuncia il ritorno al live con il Club Tour 2026. I biglietti sono disponibili su My Live Nation dalle 12 di oggi mentre la general sale partirà il primo aprile, alle 10. Il tour, che segna la nascita della collaborazione tra Willie Peyote e Live Nation 6, sarà l’occasione per ascoltare dal vivo oltre a 'Burrasca' e le nuove canzoni che arriveranno nei prossimi mesi anche i brani che hanno costruito la carriera del rapper e cantautore torinese consacrandolo come una delle voci più originali e riconoscibili della scena italiana contemporanea.

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Peyote ha conquistato pubblico e critica grazie a una scrittura capace di intrecciare cantautorato, rap e sguardo critico sul presente con ironia e personalità. Questo il calendario del tour prodotto e organizzato da Live Nation 6: 10 ottobre Nonantola (Mo) Vox; 20 ottobre Milano Fabrique; 23 ottobre Molfetta (Ba) Eremo Club; 24 ottobre Napoli Casa della Musica; 27 ottobre Bologna Estragon; 30 ottobre Firenze Teatro Cantiere Carrara; 31 ottobre Roma Atlantico; 3 novembre Venaria Reale (To) Teatro Concordia e 7 novembre Padova Hall.

'Burrasca' arriva a un anno dall’ultima partecipazione del rapper e cantautore torinese al Festival di Sanremo con 'Grazie ma no grazie' e rappresenta un ulteriore step di maturità e consapevolezza artistica per Peyote. L’artista per questo brano mette da parte la sua vena più cinica e di analisi critica della realtà che ci circonda per dare vita ad una lieve ballata voce e chitarra, come un messaggio in una bottiglia affidato al mare. “In questi tempi così violenti in cui siamo tutti sulla stessa barca in balia delle onde, questa canzone ci ricorda l’importanza di avere qualcosa ma soprattutto qualcuno a cui poterci aggrappare per resistere alla tempesta”, racconta Peyote. Composta insieme a Fudasca, che ha fatto di questo suono avvolgente una firma sempre riconoscibile nel nuovo cantautorato urban italiano già negli ultimi dischi di Tredici Pietro e Mecna, 'Burrasca' è solo il primo capitolo del nuovo progetto discografico di Willie Peyote.

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tour club tour live nation canzoni rap cantautorato
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