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X Factor 2026, tutti i pronostici degli esperti sisal dopo le last call

Buona la prima per Irama, con lui potrebbe essere record di vittorie femminili consecutive

cast conduttrici e giudici - (Ipa)
cast conduttrici e giudici - (Ipa)
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16 ottobre 2026 | 15.03
Redazione Adnkronos
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Le squadre sono state formate e ora X Factor entra nel vivo con i Live al Forum di Assago dal prossimo giovedì. In attesa di vedere performance dei talenti in gara, gli esperti Sisal hanno elaborato un primo pronostico con tutti i possibili scenari di questa edizione.

Chi vincerà? Probabilmente, una donna. Un’opzione offerta a 1,60 che potrebbe segnare un nuovo record nella storia del programma: quello della quarta vittoria femminile consecutiva. Dopo Sarafine nel 2023, Mimì nel 2024 e Rob nel 2025, la prossima vincitrice, infatti, potrebbe essere Patrizia Napolano. La giovane cantante partenopea dalla voce soul, arrivata sul palco sfidando il parere del padre, è al momento favorita a 2,25

Il suo trionfo coronerebbe anche l’esordio di Irama (2,25) che ad oggi è il giudice con maggiori chance di vittoria. La new entry della giuria, così, scavallerebbe in un sol colpo i giudici veterani e, in particolare, la campionessa uscente Paola Iezzi (5,00). Sono poche, infatti, per lei le possibilità di bissare il successo del 2025 e tante, invece, quelle di essere la prima giudice senza concorrenti in gara. Un’ipotesi data a 2,50, valida anche per Jake La Furia al momento a pari quota.

Francesco Gabbani, invece, sarebbe il primo a veder eliminato un suo talent: gli Scraffs potrebbero essere gli ultimi classificati di questa edizione (1,80) e, quindi, i primi a lasciare il palco di Assago. Tuttavia, rimangono buone le possibilità di vittoria del giudice toscano, che a quota 3,75 è al momento il principale rivale di Irama nella corsa al trofeo.

Se da un lato, infatti, gli Scraffs potrebbero essere ultimi, dall’altro Giacomo Calò – il talento salentino, che ha conquistato il cuore di Gabbani e del pubblico – potrebbe diventare il più temibile avversario di Patrizia. La probabilità di vederlo vincente in finale è data a 5,00.

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X Factor 2026 pronostici esperti Sisal Live al Forum di Assago
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