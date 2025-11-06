circle x black
Cerca nel sito
 

X Factor, stasera 6 novembre: terzo live a tema 'Back to the 90s'

I giudici assegnano brani di un decennio irripetibile

X Factor
X Factor
06 novembre 2025 | 06.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo due serate cariche di emozioni, X Factor 2025 è pronto a riaccendere l’Arena stasera, giovedì 6 novembre, con il terzo Live Show, in diretta su Sky e in streaming su Now. Il tema della serata sarà un omaggio a un decennio che ha segnato la cultura pop: Back to the 90s. Un viaggio musicale tra hit indimenticabili, icone generazionali e brani che ancora oggi fanno cantare a squarciagola.

A condurre la serata sarà ancora una volta Giorgia, presenza elegante e carismatica, pronta a guidare il pubblico e i concorrenti in una puntata che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi si confronteranno in due manche, al termine delle quali i meno votati si sfideranno nello scontro finale per evitare l’eliminazione.

Le assegnazioni sono un tuffo nei classici degli anni ’90. Achille Lauro punta sull’intensità con Layana che interpreterà Meravigliosa Creatura di Gianna Nannini e eroCaddeo con Uomini soli dei Pooh, due brani che richiedono grande profondità emotiva e presenza scenica.

Francesco Gabbani affida ai suoi tre artisti dei veri e propri inni generazionali: tellynonpiangere canterà Qualcosa di grande dei Lùnapop, PierC si cimenterà con la power ballad I Don’t Want to Miss a Thing degli Aerosmith, mentre Michelle porterà sul palco Torn di Natalie Imbruglia.

Jake La Furia propone due sfide affascinanti: Tomasi affronterà Don’t Look Back In Anger degli Oasis, mentre Delia offrirà una rilettura personale di Dolcenera di Fabrizio De André, brano intenso e poetico.

Paola Iezzi spazia tra generi e messaggi: Viscardi interpreterà Black or White di Michael Jackson, Mayu si confronterà con One degli U2, e rob darà voce a What’s Up? delle 4 Non Blondes, simbolo di libertà e vulnerabilità.

Ospite della serata sarà Tommaso Paradiso, attualmente in vetta alle classifiche con il singolo Lasciamene un po’. Il cantautore presenterà il suo nuovo album Casa Paradiso, in uscita il 28 novembre, e anticiperà il tour nei palasport previsto per la primavera 2026.

L’Ante Factor, condotto da Mariasole Pollio, racconterà il dietro le quinte della puntata con interviste e momenti esclusivi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
X Factor Arena Giorgia Achille Lauro Francesco Gabbani
Vedi anche
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza