Yerin Ha, chi è il nuovo volto femminile di 'Bridgerton'

L'attrice interpreta Sophie Baek, protagonista della quarta stagione della serie Netflix

Yerin Ha - Ipa
29 gennaio 2026 | 08.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo Phoebe Dynevor, Simone Ashley e Nicola Coughlan, è Yerin Ha la nuova protagonista femminile di 'Bridgerton'. A lei Netflix ha affidato il ruolo di Sophie Baek, l'interesse romantico del secondogenito di casa Bridgerton, Benedict, nella quarta stagione.

Chi è Yerin Ha

Classe 1998, Yerin Ha è nata a Sydney, in Australia, da genitori sudcoreani. Proprio in onore delle sue origini al personaggio di Sophie è stato cambiato il cognome: da Beckett, come era stata battezzata nei libri di Julia Quinn da cui è tratta la serie Netflix, a Beak. "Un nome è il primo elemento di identità che condividi con il mondo ed è per questo che cambiarne uno può avere un impatto così forte", afferma Ha. "Adattare il nome di Sophie a qualcuno che mi assomiglia è davvero stimolante. Tutto il merito va a Jess Brownell, la nostra showrunner", ha dichiarato l'attrice.

Prima di 'Bridgerton', Yerin Ha aveva già recitato nella serie tv 'Halo', basata sul famoso franchise di videogame e prodotta da Steven Spielberg, e nella produzione della Sydney Theatre Company de Il signore delle mosche al Roslyn Packer Theatre.

