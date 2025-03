"Brad Pitt? Gli ho dato il due di picche perché era troppo bello", così Yvonne Sciò ospite oggi, venerdì 21 marzo, a 'La volta buona' ha raccontato di quando l'attore di Hollywood le fece la corte.

Il racconto

Yvonne ha raccontato come ha conosciuto Brad Pitt: "Ci siamo incontrati a una cena a casa di amici a Los Angeles e lui mi parlava e io lo guardavo, lo ascoltavo ma era davvero troppo bello".

“Quella volta che rifiutai la corte di Brad Pitt”. Yvonne Sciò a #LVB pic.twitter.com/V1GgZSaMd0 — La Volta Buona (@voltabuonarai) March 21, 2025

E ancora: "Mi ha messo in soggezione e mi ha chiesto il numero più di una volta, ma io niente. Adesso invece, glielo darei subito", ha scherzato l'attrice 55enne nel salotto di Caterina Balivo.

"Mi ha chiesto il numero per dargli lezioni di italiano. Però è proprio bello e poi è anche gentile, io non sono abituata a uno così bello", ha aggiunto, confessando oggi di essere pentita di non avergli dato il numero.

Non è la Rai

Yvonne Sciò ha ricordato anche quando è entrata a far parte del cast di 'Non è la Rai', dove è rimasta per soli tre mesi: "Sono andata via perché volevo essere libera, libera di sbagliare. Volevo vivere la vita, così ho rifiutato il contratto di quattro anni. Alla fine, però, ho fatto cose che non avrei fatto se non me ne fossi andata".