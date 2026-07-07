Le dichiarazioni di Francesco De Gregori sui proclami politici da parte degli artisti? "Non voglio fare il politically correct, ma non oserei mai contraddirlo in pubblico". A dirlo è Zucchero Sugar Fornaciari, poche ore prima di salire sul palco dello stadio Dall'Ara di Bologna per la data emiliana del suo tour 'Baila(sexy thing) 25th - Under The Moonlight'. "Con Francesco abbiamo scritto delle cose molto belle, ci siamo frequentati, ci conosciamo bene: non oserei mai contraddirlo in pubblico", chiarisce. (LEGGI L'ARTICOLO)