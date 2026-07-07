circle x black
Cerca nel sito
 

Zucchero: "De Gregori? Non oserei mai contraddirlo in pubblico" - Video

07 luglio 2026 | 08.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Le dichiarazioni di Francesco De Gregori sui proclami politici da parte degli artisti? "Non voglio fare il politically correct, ma non oserei mai contraddirlo in pubblico". A dirlo è Zucchero Sugar Fornaciari, poche ore prima di salire sul palco dello stadio Dall'Ara di Bologna per la data emiliana del suo tour 'Baila(sexy thing) 25th - Under The Moonlight'. "Con Francesco abbiamo scritto delle cose molto belle, ci siamo frequentati, ci conosciamo bene: non oserei mai contraddirlo in pubblico", chiarisce. (LEGGI L'ARTICOLO)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Mondiali 2026, negli spogliatoi l'abbraccio dei principi norvegesi con Haaland dopo la vittoria sul Brasile
Turisti rapinati davanti alla caserma a Milano, il video dell'intervento dei carabinieri
Patrimoniale, Marattin a Fratoianni: "Video populista, priorità è abbassare tasse"
Miley Cyrus diventa una Barbie, la cantante: "Un sogno che si avvera" - Video
News to go
Italia regina europea del turismo anche nell'estate 2026
Nato, tutto pronto ad Ankara per il summit - Videonews dal nostro inviato
Il Volo torna in Italia con un tour estivo: "Cantiamo nelle location più belle d'Italia" - Video
News to go
Vertice Nato ad Ankara, i temi sul tavolo
Robert Powell ricorda il suo 'Gesù di Nazareth' con Zeffirelli: "Sul set una truccatrice scoppiò a piangere" - Video
Ultimo a Tor Vergata, Onorato: "Incassi milionari, modello Roma funziona"
Mondiali 2026, il medico: "Sistemi indossabili anti-caldo prevengono crisi" - Video
Viola Come il Mare, la nuova coppia d'oro Chillemi-Diaz: "Tra noi molto rispetto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza