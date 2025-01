Zucchero per la prima volta al Circo Massimo, il 23 e 24 giugno

Zucchero sarà protagonista per la prima volta al Circo Massimo di Roma, in due concerti che si terranno il 23 e 24 giugno prossimi. Nell'ambito del tour 'Overdose D'Amore', che lo porterà questa estate negli stadi di Ancona (19 giugno), Bari (21 giugno), Torino (26 giugno) e Padova (28 giugno), Zucchero Fornaciari tornerà nella Capitale a due anni di distanza dai 5 concerti sold out alle Terme di Caracalla. Per due date al Circo Massimo che si annunciano memorabili.

Le date al Circo Massimo di Roma sono in collaborazione con l'Assessorato allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale. "Siamo felici di annunciare la presenza di Zucchero al Circo Massimo che arricchirà il già ampio cartellone di grandi eventi concertistici di Roma del 2025 - afferma l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato -. Sarà la prima volta che Zucchero si esibirà, con uno show personale, in questo luogo così speciale della nostra città. È il giusto riconoscimento a un grande artista internazionale, che da anni riempie arene e palazzetti in Italia e in tutto il mondo". I biglietti per i due live show capitolini, organizzati da Friends & Partners e the Base, saranno disponibili in prevendita da lunedì 13 gennaio dalle 16 su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali. I biglietti per le date di Ancona, Bari, Torino e Padova sono disponibili su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali.

Intanto da oggi, 10 gennaio, è online il video del nuovo singolo 'Una come te' versione italiana con il testo a firma di Zucchero della canzone 'Chinatown' della band americana Bleachers. Il video, girato in bianco e nero nella sua Lunisiana Soul a Pontremoli (Massa-Carrara), fonde elementi personali e iconici, come oggetti di scena dei suoi concerti, auto d’epoca e chitarre, creando un’atmosfera sospesa nel tempo. E sul brano Zucchero ha ricordato: "Mi era piaciuta molto la versione dei Bleachers con Bruce Springsteen e mi sono chiesto come l’avrei reinterpretata. Il risultato è 'Una come te' in italiano, che parla del branco, di quello che succede oggi tra ragazzi. È una storia d’amore in cui lui vuole tirare lei fuori dalla tristezza del sabato sera. È un argomento attuale che mi sta a cuore e che avrei comunque usato per un inedito".