circle x black
Cerca nel sito
 

Addio a Franco Menichelli, oro nella ginnastica alle Olimpiadi Tokyo '64: aveva 85 anni

Nel suo palmarès altre quattro medaglie olimpiche tra cui l'argento agli anelli e il bronzo alle parallele, sempre nella stessa tornata olimpica

28 gennaio 2026 | 10.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' morto, a 85 anni, Francesco Menichelli, oro nella ginnastica a corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 1964. Oltre all'oro Menichelli aveva nel suo palmarès altre quattro medaglie olimpiche tra cui l'argento agli anelli e il bronzo alle parallele, sempre nella stessa tornata olimpica in Giappone. "Alla famiglia, agli amici e a tutto il mondo della ginnastica va l’abbraccio commosso dello sport italiano. La Federazione Ginnastica d’Italia, il presidente Facci e tutto il Consiglio Direttivo federale si stringono nel cordoglio alla moglie Gabriella e le figlie Cristiana e Francesca", scrive in una nota la Federginnastica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Tokyo 1964 franco menichelli franco menichelli oro ginnastica tokyo 1964 morto franco menichelli angelo ginnastica
Vedi anche
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza