circle x black
Cerca nel sito
 

Il 'curioso caso' di Adrian Mannarino, il tennista che non vuole sapere il nome degli avversari fino al match

Il francese, che ieri ha agguantato gli ottavi dello Slam, ha un'abitudine unica nel circuito

Adrian Mannarino - Fotogramma/IPA
Adrian Mannarino - Fotogramma/IPA
30 agosto 2025 | 17.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Adrian Mannarino è un tennista particolare nel circuito Atp. Forse unico. Il francese, che ieri ha agguantato gli ottavi di finale degli Us Open dopo il ritiro di Ben Shelton nel terzo turno del torneo, è noto nell'ambiente per un aspetto non proprio comune. Anzi, decisamente atipico. Quale? Mannarino non vuole conoscere il nome del proprio avversario nei tornei fino a 20 minuti prima dell'inizio della partita. Un'usanza difficile da comprendere, ma che se non altro sta portando fortuna al transalpino a Flushing Meadows, visto che a New York ha già passato il turno contro Griekspoor e Thompson, prima di affrontare l'americano.

L'aneddoto su Adrian Mannarino è stato rivelato in diretta su Sky Sport, poco prima dell'inizio del derby azzurro tra Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Resta da capire come, nel 2025 e in una società dominata dai social, il francese riesca ad arrivare ai suoi match senza davvero sapere chi affrontare già dal giorno prima. E, soprattutto, quale sia il vantaggio. Nel prossimo turno, se la vedrà ora con il ceco Jiri Lehecka per conquistare un posto nei quarti. Lui, ovviamente, ancora non lo sa.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Adrian Mannarino Us Open Us Open oggi Mannarino avversari
Vedi anche
Al via corteo pro-Pal, arriva la motonave al Lido - Video
A Venezia festa in onore del regista Guillermo del Toro - Video
News to go
Università, quando inizia l'anno accademico 2025-2026
Julia Roberts, il primo red carpet al Lido dell'iconica 'Pretty Woman' - Video
News to go
Siti sessisti, informativa in Procura a Roma. Meloni: "Disgustata"
Momento storico a Venezia 2025, Julia Roberts sbarca per la prima volta al Lido
Mostra Venezia 2025, 'Jay Kelly' e 'Bugonia': le videonews delle nostre inviate
News to go
Allerta maltempo sull'Italia, le regioni colpite
Clooney con Amal sul red carpet al Lido: "Mi dispiace, non ho voce" - Video
News to go
"Smartworking crea lavoro per donne e il Sud": lo studio Bankitalia
News to go
Scioperi a settembre per treni, aerei e mezzi pubblici: le date
News to go
Evasione fiscale, allarme Corte Conti: incassato meno di un quinto di quanto accertato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza