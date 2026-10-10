Alan Redmond, vicepresidente esecutivo e Global Head of Football di Roc Nation Sports International, agenzia che gestisce alcuni tra i campioni più noti del calcio mondiale, ha raccontato – in una lunga intervista all'Adnkronos - l'approccio della sua agenzia al calciomercato. Tra i temi toccati, anche il futuro del talento brasiliano Endrick: "La sua idea è sempre stata quella di rimanere a Madrid. Vedremo cosa succederà in futuro, onestamente penso che resterà al Real per tanto tempo". (di Michele Antonelli)