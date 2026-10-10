circle x black
Cerca nel sito
 

Alan Redmond (Roc Nation): "Endrick al Milan o alla Roma? Non credo che si muoverà dal Real Madrid" - Video

10 ottobre 2026 | 10.10
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Alan Redmond, vicepresidente esecutivo e Global Head of Football di Roc Nation Sports International, agenzia che gestisce alcuni tra i campioni più noti del calcio mondiale, ha raccontato – in una lunga intervista all'Adnkronos - l'approccio della sua agenzia al calciomercato. Tra i temi toccati, anche il futuro del talento brasiliano Endrick: "La sua idea è sempre stata quella di rimanere a Madrid. Vedremo cosa succederà in futuro, onestamente penso che resterà al Real per tanto tempo". (di Michele Antonelli)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milan Roma Endrick Real Madrid calciomercato Alan Redmond
Vedi anche
Trump alla Casa Bianca: "Abbiamo fatto risorgere Colombo" - Videonews
All'Ecofin accordo al ribasso su unione mercati - Videonews del nostro inviato
Caro carburanti, Eni taglia ancora il diesel a 2,19 - Video
Alberto Leonardis: "Ammiro Meloni ma su diritti civili sono vicino a Schlein" - Video
'Salute!', il nuovo film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele - Video
News to go
Auto, gli incentivi per passare a Gpl o metano
News to go
Pedopornografia online, sette arresti
Pillay vince il Nobel: "Se applaudite più forte potrei condividere il Premio con Trump" - Video
Dagli abiti de 'Il diavolo veste Prada 2' alla tunica di Hopkins, costumi di scena in mostra a Cinecittà - Video
Doppia tromba marina nel trapanese, le immagini impressionanti a Marsala
Viterbo, eccezionale scoperta nel Lago di Mezzano: recuperata una spada di oltre tremila anni fa - Video
Eurogruppo a Lussemburgo, strada in salita per flessibilità - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza