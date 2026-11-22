"Anche la Coppa Davis è molto importante. Farò tutto il possibile per arrivare a Bologna nella migliore condizione fisica per dare il massimo". Carlos Alcaraz sorride dopo il trionfo alle Atp Finals. Si gode la coppa vinta a Torino e il titolo più importante ancora mancante nella sua bacheca prima di oggi, ma guarda già al prossimo step: le Final 8 di Coppa Davis a Bologna. Idee abbastanza chiare, insomma, per inquadrare l'ultima fatica della stagione: "Voglio aiutare la squadra e godermi quella che si preannuncia come una settimana davvero meravigliosa, che aspetto con grande entusiasmo". Italia avvisata.

Alcaraz e il trionfo alle Atp Finals

Dopo la sconfitta di dodici mesi fa contro Sinner, Alcaraz non nasconde l'orgoglio per il trionfo a Torino: "Questa vittoria è speciale, significa tantissimo per me, per la mia squadra e la mia famiglia". Poi da uno sguardo al trofeo, piazzato accanto a lui, e si emoziona: "Loro sanno quanto ho lottato per questo momento e questa coppa. Sono davvero soddisfatto della mia settimana". Il fuoriclasse spagnolo trova anche il tempo di scherzare: "Perché cantavo e ballavo durante i cambi di campo? Insomma, rimanere concentrato sulla partita per due ore è difficile. Avere quei piccoli momenti mi aiuta a rilassarmi e a tenere a bada la tensione. E poi, quelle canzoni mi piacevano...".

Alcaraz: "Il numero uno è Zverev"

Spazio anche per qualche riflessione sul ranking: "Se mi sento comunque il numero uno? No, per niente. Penso che ognuno si senta il numero uno. Io, Zverev, Sinner, Shelton. Credo che ognuno si consideri il numero uno al mondo, la fiducia è importante in partita". Senza dimenticare i complimenti all'avversario battuto nell'ultimo atto del torneo torinese: "Il numero uno è Sascha e se lo merita. Nessuno gli toglierà quella posizione e il titolo, la classifica in questo momento racconta questo e dobbiamo tenerne conto". Parole da maestro.