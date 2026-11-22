La città ha celebrato il Maestro proiettando la sua foto sulla Mole Antonelliana

Torino celebra Carlos Alcaraz per la vittoria delle Atp Finals 2026, con un omaggio speciale oggi, domenica 22 novembre. Per rendere tributo al campione spagnolo, la città ha proiettato sul suo monumento simbolo, la Mole Antonelliana, il volto del nuovo re del tennis mondiale.

Alcaraz e il trionfo alle Atp Finals

Dopo il successo alle Atp Finals, Alcaraz aveva tra l'altro ringraziato la città di Torino per i giorni stupendi vissuti al Torneo dei Maestri: "Da quando arriviamo, sentiamo la passione per il tennis, anche durante gli allenamenti ci fate sentire a casa e questo ci fa stare bene. Non vedo l'ora di tornare qui l'anno prossimo e stare con voi".