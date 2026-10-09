"Credo che ci stiano mettendo troppa pressione, stanno oltrepassando il limite facendoci giocare così tanti tornei e così tante partite". Carlos Alcaraz non ci gira intorno. E in un'intervista ai canali ufficiali dell'Atp usa toni duri per commentare l'infortunio di Jannik Sinner e i problemi fisici sempre più frequenti nelle stagioni dei tennisti. Un tema da non sottovalutare per il fuoriclasse spagnolo, numero 3 del ranking Atp: "Basta vedere tutti i giocatori che si stanno infortunando...".

Troppi infortuni? Alcaraz 'attacca' Atp

Le parole di Alcaraz si riferiscono anche alla situazione vissuta in prima persona nel 2026, con uno stop di quattro mesi per un problema accusato nel torneo di Barcellona: "Credo - ha detto lo spagnolo a proposito dell'Atp - che si stia andando nella direzione sbagliata. Devono guardare cosa sta succedendo con i giocatori. A volte ti chiedi se tornerai bene, se tornerai a essere lo stesso giocatore che eri". Durante l'intervista, Carlos - che domani, sabato 10 ottobre, affronterà Juan Manuel Cerundolo nei trentaduesimi del Masters 1000 di Shanghai - ha anche mandato un nuovo in bocca al lupo a Sinner: "Spero di rivederlo presto in campo". Parola di rivale.