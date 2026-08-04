circle x black
Cerca nel sito
 

Alcaraz, stop si allunga: non giocherà torneo di Cincinnati

Lo spagnolo è fermo da aprile per problemi al polso

Carlos Alcaraz - (Fotogramma)
Carlos Alcaraz - (Fotogramma)
05 agosto 2026 | 00.51
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz si ritira dall'Atp Masters 1000 di Cincinnati. Lo spagnolo, numero 2 del tennis mondiale, non parteciperà al torneo in programma in Ohio dall'8 al 23 agosto. Un anno fa il fuoriclasse di Murcia conquistò il titolo nel Cincinnati Open beneficiando del ritiro di Jannik Sinner in finale. L'azzurro, numero 1 Atp, dopo il trionfo a Wimbledon rientrerà nel circuito proprio a Cincy.

Alcaraz è fermo da aprile per un problema al polso destro. Il fuoriclasse ha saltato il Roland Garros e Wimbledon. Negli ultimi giorni l'iberico aveva aumentato l'intensità degli allenamenti in vista di un imminente ritorno in campo per l'estate sul cemento americano. Lo stop, invece, si allunga. L'obiettivo di Alcaraz, a questo punto, diventano gli US Open, ultimo Slam stagionale in programma a New York dal 30 agosto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
carlos alcaraz alcaraz infortunio
Vedi anche
Sofia, neonazisti bulgari contro adolescenti ebrei italiani: braccia tese e urla "Sieg Heil" - Video
Borsa Milano record storico: bene difesa, giù Ferragamo - Video
Baresi, centinaia di tifosi per l'ultimo saluto tra fumogeni e bandiere con n.6 - Video
Funerali Baresi, Dida: "Milan faccia crescere giocatori importanti come lui" - Video
A Pozzuoli la protesta dei residenti: "Il governo dov'è? Vogliamo un tetto sulla testa" - Video
Baresi, feretro accolto dai cori della Curva Sud: "C'è solo un capitano" - Video
Boom di motori con il carburante annacquato, i meccanici: "Mai visti tanti casi in 50 anni"
Funerali don Mazzi, l'uscita del feretro sulle note di "Io vagabondo" - Video
Il punto sui mercati: agosto parte in verde, risiko al centro con la risposta di Mps - Video
Don Mazzi, a Milano l'arrivo del feretro fra gli applausi commossi - Video
Latte crudo ma non solo, i rischi da batterio Stec per i più piccoli - Video
News to go
Caldo record, allerta massima: oggi 25 città da bollino rosso


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza