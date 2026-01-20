circle x black
Cerca nel sito
 

Djokovic, Alcaraz gli ha 'rubato' il servizio? "Gli chiederò i diritti"

Il serbo ha superato il primo turno degli Australian Open

Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
Novak Djokovic - Ipa/Fotogramma
20 gennaio 2026 | 02.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz ha 'rubato' il servizio a Novak Djokovic? In questi primi giorni di Australian Open sta montando un vero e proprio 'giallo'. Diversi video, diventati virali sui social, mostrano infatti sessioni di allenamento in cui il numero uno spagnolo sembra emulare il servizio del campione serbo, numero quattro del ranking Atp.

Postura, posizione dei piedi, movimenti e lancio. Tutto, insomma, sembra richiamare il servizio, letale, di Djokovic. A domanda diretta in conferenza stampa, dopo la vittoria dell'esordio contro lo spagnolo Martinez, anche Nole ha ammesso di aver visto diverse similitudini.

"Appena l'ho visto gli ho mandato un messaggio", ha risposto ridendo, "gli ho detto che dovevamo parlare dei diritti d'autore. Quando l'ho visto qui invece gli ho detto che dovevamo parlare della percentuale delle sue vincite. Ogni ace mi aspetto che mi venga attribuito".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
djokovic alcaraz djokovic alcaraz australian open
Vedi anche
News to go
Maltempo, allerta rossa in Sardegna e Sicilia per nubifragi
News to go
Cina 2025, surplus commerciale record di quasi 2 miliardi di dollari
Anguillara, carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere - Video
Renzi: "State sottovalutando Vannacci" - Video
Piantedosi: "Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio, poi in Parlamento" - Video
News to go
Truffe su WhatsApp, come difendersi
News to go
Putin: "Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare"
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza