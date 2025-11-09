circle x black
Alcaraz 'esulta' per Musetti: "Meglio lui che Djokovic". Poi fa i complimenti all'azzurro

Il fuoriclasse spagnolo scherza sull'assenza di Nole alle Atp Finals e loda il toscano

Carlos Alcaraz - Fotogramma/IPA
09 novembre 2025 | 18.08
Redazione Adnkronos
"Avere nel gruppo uno come Djokovic è sempre dura, a essere sincero preferisco Lorenzo”. Così, sorridendo, Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza stampa dell'arrivo di Lorenzo Musetti nel suo girone alle Atp Finals, al posto di Novak Djokovic (costretto a rinunciare al torneo per infortunio, dopo la finale vinta nell'Atp 250 di Atene).

Alcaraz e i complimenti a Musetti

“Se è li’ - ha poi aggiunto il tennista spagnolo - è perché se lo merita per il livello che ha messo nelle partite e tornei che ha disputato quest’anno, che era davvero alto". Lo spagnolo ha concluso: “Vediamo come si comporterà, come si adatterà. Lorenzo è appena arrivato da Atene e ancora non ha sentito il campo, ma sono sicuro che andrà alla grande, vedremo".

