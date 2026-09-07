circle x black
Cerca nel sito
 

US Open, Alcaraz 'impreparato' sul tabellone: "Contro chi giocherò?"

Il tennista spagnolo ha battuto Paul negli ottavi di finale dello Slam americano

Carlos Alcaraz - Afp
Carlos Alcaraz - Afp
07 settembre 2026 | 10.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz vola ai quarti degli US Open... senza conoscere il suo prossimo avversario. Il tennista spagnolo ha battuto ieri l'americano e padrone di casa Tommy Paul, numero 21 del ranking Atp, negli ottavi di finale dello Slam statunitense, l'ultimo della stagione e a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Jannik Sinner nella finale dello scorso anno.

Alcaraz tornava in campo dopo oltre quattro mesi ai box per l'infortunio al polso rimediato a Barcellona, motivo per cui, per lui, i risultati sono soltanto una conseguenza, ma l'importante è ritrovare gioco e ritmo partita. Nei quarti di finale il numero tre del mondo sfiderà Ben Shelton, che nella notte ha battuto Stefanos Tsitsipas in tre set.

"Cosa ne pensi dei tuoi prossimi possibili avversari? Tsitsipas e Shelton?", gli ha chiesto Andy Roddick in diretta su Espn pochi minuti dopo il termine del suo match, "io pensavo che avrei affrontato Medvedev o Tiafoe... oddio, grazie", ha risposto con un sorriso Alcaraz, 'impreparato' sul tabellone degli US Open, provocando le risate dell'intero studio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
alcaraz alcaraz us open us open alcaraz gaffe
Vedi anche
Monica Guerritore a 'Ballando con le stelle': "Non sono una ballerina, ma questa sfida mi diverte" - Video
Lino Banfi e Irina Shayk, il red carpet più improbabile a Venezia 83 - Video
'La La Land' torna a Venezia dopo 10 anni, la meraviglia di Chazelle alla Fenice - Video
Venezia, Matilde Gioli: "Preparo una nuova serie, sarà un racconto più scuro e noir" - Video
Filming Italy, Leo Gassmann: "Il mio primo premio a Venezia, spero sia l'inizio di un bel percorso" - Video
Filming Italy Achievement Award a Lino Banfi: "Mai avrei sognato di essere alla Mostra di Venezia"
A Cernobbio prove di campo largo: Schlein e Bonelli 'a tu per tu' - Video
Susan Sarandon, Luca Marinelli e Alicia Vikander a Venezia 83: l'arrivo al Lido per 'The Echo Chamber'
Ucraina-Russia, Zelensky accoglie gli inviati di Trump a Kiev - Video
Cernobbio, Vannacci: "Con Salvini stretta di mano tra gentiluomini" - Video
Venezia 83, trionfo per il doc sugli Oasis. E Liam Gallagher scherza con una fan con t-shirt dei Blur - Video
Antonelli o Ferrari? Il 'derby' del tifo F1 al Gran Premio d'Italia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza