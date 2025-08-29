Lo spagnolo ha chiesto l'intervento del fisioterapista durante il secondo set
Infortunio per Carlos Alcaraz agli Us Open 2025? Durante il secondo set contro l'azzurro Luciano Darderi, valido per il terzo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui il rivale Jannik Sinner arriva da campione in carica, oggi, venerdì 29 agosto, il tennista spagnolo è stato costretto a chiamare un medical time out per un problema al ginocchio.
All'uscita del servizio, sul risultato di 4-3 nel secondo parziale, Alcaraz ha sentito una fitta che lo ha costretto a fermarsi e chiamare in campo il fisioterapista. Il numero due del mondo però non ha voluto una fasciatura, ma ha preferito essere massaggiato per poi ritornare in campo. Lo spagnolo è riuscito a chiudere il set sul risultato di 6-4 e non è sembrato avere ricadute, facendo pensare a un problema di lieve entità, che non dovrebbe quindi condizionarne il continuo del torneo.