Torna in campo Carlos Alcaraz. Nella notte tra oggi, lunedì 9 marzo, e domani, martedì 10, il tennista spagnolo sfida il francese Arthur Rinderknech - in diretta tv e streaming - nel terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Alcaraz, numero uno del mondo, arriva alla sfida dopo aver eliminato Grigor Dimitrov all'esordio, mentre Rinderknech ha superato Cerundolo.

Alcaraz-Rinderknech, orario e precedenti

La sfida tra Alcaraz e Rinderknech è in programma nella notte tra oggi, lunedì 9 marzo, e domani, martedì 10, alle 2 ora italiana circa. I due tennisti si sono affrontati in cinque precedenti, con lo spagnolo che conduce il parziale con un netto 5-0. L'ultimo incrocio tra i due risale all'Atp 500 di Doha, dove Alcaraz ha battuto proprio Rinderknech al primo turno, vincendo poi il torneo.

Alcaraz-Rinderknech, dove vederla in tv

Alcaraz-Rinderknech, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW.