Il tennista spagnolo ha parlato del numero uno del mondo alla vigilia della Laver Cup

Carlos Alcaraz sente la mancanza di Jannik Sinner. Il tennista spagnolo, impegnato in Laver Cup, ha parlato del numero uno del mondo, ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare gli US Open e lo mette in dubbio anche per l'Atp 500 di Pechino.

"Lui sta vincendo tutto, lo ha fatto soprattutto all'inizio dell'anno", ha detto Alcaraz in un'intervista alla Bbc, "Mi manca. Mi manca vederlo in giro, giocare contro di lui. Mi spinge a essere un giocatore migliore".

Carlos Alcaraz says he misses Jannik Sinner:



“He’s been winning everything, you know. Mostly at the beginning of the year. I miss him. I miss seeing him around, playing against him. He pushes me to be a better player.” pic.twitter.com/4Qs01KtbKC — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 24, 2026

"Spero che da questa pausa nella nostra rivalità nascerà qualcosa di ancora migliore, ormai la gente aspetta con ansia la nostra prossima partita. Quindi penso che quando accadrà sarà tutto ancora meglio", ha concluso lo spagnolo.