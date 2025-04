Jannik Sinner torna ad allenarsi, ma deve difendersi dall'assalto al ranking di Alcaraz. Oggi, martedì 15 aprile, il tennista azzurro potrà tornare in campo al Montecarlo Country Club, essendo decaduto domenica scorsa il divieto di scendere allenarsi in strutture federali (sia italiane che estere). Obiettivo del numero uno del mondo è ritrovare forma e confidenza con la racchetta in vista degli Internazionali d'Italia, in programma a Roma dal 7 al 18 maggio.

Sinner è sicuro di rientrare in campo in testa al ranking Atp, e dovrà cercare di andare il più avanti possibile per difendersi dall'assalto di Carlos Alcaraz, che vincendo il Masters 1000 di Montecarlo ha superato Alexander Zverev al secondo posto e ora punta dritto al primato di Jannik. Il sorpasso dello spagnolo sull'azzurro potrebbe arrivare proprio dopo gli Internazionali, ma con quali combinazioni?

Alcaraz e il sorpasso su Sinner nel ranking

Per tornare numero uno del mondo, e buttare giù Sinner dal trono del ranking Atp già dopo gli Internazionali, Alcaraz avrà bisogno di una stagione sulla terra quasi perfetta. Carlos al momento si trova al secondo posto con 7720 punti, a +125 sul terzo posto di Zverev e a 2210 punti da Jannik, primo a quota 9930. Non pochi, certo, ma il divario potrebbe accorciarsi ulteriormente nell'ultimo mese di squalifica che l'altoatesino dovrà scontare.

In questa settimana Alcaraz sarà impegnato nell'Atp 500 di Barcellona, torneo a cui lo scorso anno ha dovuto rinunciare per infortunio, e che potrebbe regalargli, in caso di trionfo, punti preziosi. Dopodiché Carlos parteciperà al Masters 1000 di Madrid, dove avrà solamente 200 punti da difendere, essendo stato eliminato ai quarti di finale da Rublev nel 2024, e poi proprio agli Internazionali di Roma, a cui lo spagnolo non ha partecipato nella passata stagione.

In caso di trionfo a Barcellona, Madrid e Roma, il distacco con Sinner diventerebbe minimo, ma non è detto che basterebbe per superarlo. Tutto o quasi, a questo punto, sarebbe nelle mani di Jannik, che per far tornare Alcaraz al primo posto del ranking dovrebbe venire eliminato al primo turno degli Internazionali.

Com'è cambiata la Race dopo Montecarlo

Alcaraz però un sorpasso su Sinner lo ha già piazzato. Il tennista spagnolo si è preso il comando della Race, la speciale classifica che prende in considerazione i risultati raggiunti nell'anno solare e che varrà la qualificazione, per i migliori otto tennisti al mondo, alle prossime Atp Finals. Carlos è salito infatti a quota 2410 punti, mettendo la freccia proprio su Jannik, ora secondo a quota 2000. E ora lo spagnolo ha la possibilità di allungare ancora.