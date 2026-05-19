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Alcaraz si ritira da Wimbledon, come può cambiare ranking per Sinner

Il tennista spagnolo non parteciperà allo Slam londinese a causa dell'infortunio al polso

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
19 maggio 2026 | 17.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz non parteciperà al prossimo Wimbledon e così Jannik Sinner può allungare ancora al numero 1 del ranking Atp. Oggi, martedì 19 maggio, il tennista spagnolo ha annunciato il ritiro dallo Slam londinese a causa dell'infortunio al polso rimediato a Barcellona, che già lo aveva costretto a saltare Madrid e gli Internazionali d'Italia a Roma.

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Il forfait di Alcaraz offre una ghiotta chance a Sinner, che già al Roland Garros, a cui lo spagnolo arrivava da campione in carica dopo aver battuto l'azzurro in finale, ha l'occasione di allungare nel ranking Atp, mentre a Londra la situazione è inversa. Nel 2025 è stato Sinner a vincere la finale contro Alcaraz e dovrà quindi difendere i 2000 punti conquistati, con lo spagnolo che perderà invece tutti quelli raggiunti nell'ultima stagione.

Alcaraz salta Wimbledon, come può cambiare il ranking

Sinner, con il trionfo a Roma, aveva già 'seminato' Alcaraz in testa al ranking Atp. L'azzurro ha guadagnato infatti 350 punti in più rispetto ai 650 che doveva difendere, volando quindi a quota 14700 e facendo scivolare Alcaraz a -2700. Ulteriori 50 punti sono stati 'consegnati' a Sinner dopo che è scaduta la penalità per essersi cancellato lo scorso anno dall'Atp 500 di Amburgo.

La rinuncia a Wimbledon, così come al Queen's, vinto proprio da Alcaraz, farà perdere allo spagnolo ben 1800 punti nel ranking Atp, oltre ai 2000 che gli saranno già scalati a Parigi. Un'occasione per Sinner, che potrà allungare ancora prima provando a vincere il Roland Garros, migliorando così il bottino dello scorso anno, e poi difendendo i 2000 punti di Londra.

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