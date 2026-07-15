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Alcaraz inaugura il suo yacht in Italia, la vacanza (in dolce compagnia) sulla Costiera Amalfitana

Il tennista spagnolo è stato paparazzato in compagnia di una misteriosa ragazza bionda

Carlos Alcaraz - fotogramma/ipa
Carlos Alcaraz - fotogramma/ipa
15 luglio 2026 | 15.26
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

In attesa di tornare in campo, Alcaraz si rilassa sulla Costiera Amalfitana. E lo fa in dolce compagnia. Il tennista spagnolo, fermo da quattro mesi a causa dell'infortunio al polso destro rimediato a Barcellona, ha inaugurato il suo yatch da 27 metri e circa 10 milioni di euro toccando diverse destinazioni nel Golfo di Napoli, con tappe nelle isole di Procida, Ischia e Capri, insieme a una misteriosa ragazza bionda, la cui identità non è ancora stata resa nota.

I due sono stati paparazzati dalla rivista spagnola 'Semana' e, secondo quanto riportato, "Carlos e la ragazza bionda hanno condiviso momenti teneri e molto intimi".

Obiettivo Cincinnati

Intanto il 23enne sta affrontando la fase decisiva del percorso di recupero con l'obiettivo di tornare per il Masters 1000 di Cincinnati, l’ultimo grande torneo di preparazione prima degli Us Open. Come riportato da La Verdad, nello staff del murciano inizia a esserci grande ottimismo. Alcaraz non è nell'entry list del Masters 1000 di Montreal, ma la decisione risponde a un programma medico e sportivo molto preciso, che sta portando l'attuale numero 3 del ranking Atp a non forzare i tempi.

Lo staff di Alcaraz preferisce concentrare tutti gli sforzi per arrivare nelle migliori condizioni possibili a Cincinnati, torneo che inizierà a metà agosto. Prima dovrà esserci però il parere medico positivo per riprendere la racchetta e il dottor Angel Ruiz-Cotorro potrebbe concederlo proprio questa settimana. La decisione di rinunciare a Montreal si inserisce quindi in questa strategia della prudenza, per evitare possibili ricadute verso il finale di stagione. Cincinnati, torneo che prenderà il via il 13 agosto, offre uno scenario molto più favorevole ad Alcaraz per valutare i progressi e pensare al rientro.

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