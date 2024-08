"Quando eravamo piccoline sognavamo di arrivare a tutto questo. Grazie di avermi fatto vivere queste emozioni che non si possono descrivere! Ce l’hai, ce l’abbiamo fatta", queste le parole che Asia D'Amato ha dedicato a sua sorella gemella Alice, neo campionessa olimpica di ginnastica artistica a Parigi 2024 con l'oro nella trave.

La ventunenne, anche lei ginnasta, ha pubblicato su Instagram delle foto di loro due bambine, e ha dedicato un messaggio di affetto, ammirazione e orgoglio per Alice D'Amato, che con la sua medaglia d'oro ha fatto la storia dello sport italiano. "Nonostante tutto il brutto periodo che abbiamo passato - dice - sei riuscita a tirare fuori il meglio di te stessa. Ora puoi gridarlo forte, SEI CAMPIONESSA OLIMPICA! E io non ho più parole per descrivere che cosa sei, e cosa hai fatto! Sono fiera e orgogliosa di te, SEMPRE".

Tra le foto, anche una con il loro papà, Massimo, scomparso nel 2022 dopo una lunga malattia. Anche Alice ha voluto parlare di lui appena dopo la premiazione a Parigi: "Il mio pensiero più grande va al mio papà sicuramente, perché credo da lassù abbia fatto tantissimo per me e lo continuerà a fare". Subito dopo ha ringraziato la sua famiglia per il supporto nel corso degli anni e la sorella Asia, che non ha potuto partecipare alle Olimpiadi a causa di un infortunio.