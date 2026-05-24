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Disastro Milan, Allegri: "Futuro? Dovremo essere lucidi per valutare l'annata"

Il tecnico rossonero ha commentato la sconfitta contro il Cagliari, costata la qualificazione in Champions

Massimiliano Allegri - Fotogramma/IPA
Massimiliano Allegri - Fotogramma/IPA
24 maggio 2026 | 23.58
Redazione Adnkronos
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"Come è possibile? Se abbiamo perso cinque partite in casa, quattro nel girone di ritorno, vuol dire che abbiamo meritato la posizione in cui siamo. Oggi si era messa bene e ci siamo sciolti, ai ragazzi non posso rimproverare niente". Massimiliano Allegri ha commentato così - ai microfoni di Dazn - la sconfitta contro il Cagliari all'ultima giornata di campionato, costata clamorosamente al Milan la qualificazione alla prossima Champions League.

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Allegri: "Futuro? Ora serve lucidità"

Allegri ha aggiunto: "Il mio futuro? In questo momento sono dispiaciuto, arrabbiato. Siamo rimasti fuori dalla Champions e dopo che l'avevamo rimessa in piedi con il Genoa nessuno se lo aspettava. Bisogna accettarlo, è lo sport".

Il tecnico rossonero ha poi commentato il dato delle sei sconfitte nelle ultime dieci partite di campionato: "Il motivo non lo so, di sicuro abbiamo sbagliato e ho sbagliato qualcosa in queste partite. L'avevamo rimessa in piedi, poi il risultato fa pendere l'opinione da una parte o dall'altra, dovremo essere lucidi nel valutare tutta l'annata. Cosa manca al Milan per tornare ad avere una società forte? In questo momento il pensiero va solo al risultato, poi dovranno essere fatte valutazioni su tutta l'annata. In questo momento non ha senso parlarne".

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