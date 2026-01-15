circle x black
Cerca nel sito
 

Leao vuole calciare il rigore, Allegri dice no: cos'è successo in Como-Milan

Discussione tra l'attaccante portoghese e il suo allenatore

Rafa Leao - Ipa/Fotogramma
Rafa Leao - Ipa/Fotogramma
15 gennaio 2026 | 22.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rafa Leao 'litiga' con Massimiliano Allegri durante Como-Milan. Nella sfida contro il Como di oggi, giovedì 15 gennaio, l'attaccante portoghese si è reso protagonista di un siparietto piuttosto insolito con il suo allenatore, che ha portato a una discussione tra i due. Succede tutto al 43' del primo tempo, quando l'arbitro Guida assegna calcio di rigore ai rossoneri per fallo di Kempf su Rabiot.

Durante il check del Var per possibile fallo di Saelemaekers a inizio azione, Leao prende il pallone e lo porta sul dischetto, pronto a calciare, ma viene richiamato da Nkunku, il tiratore designato. L'attaccante si gira allora verso la panchina di Allegri e va a chiedere spiegazioni, visibilmente sorpreso dalla decisione del suo allenatore.

Maignan prova a calmare il compagno, mentre Allegri si porta le mani al petto e gli dice: "Calmo, ho deciso io". Leao, alla fine, accetta la decisione e lascia il pallone a Nkunku, che segna per il momentaneo 1-1.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
leao leao allegri rigore milan como milan rigore como milan
Vedi anche
HBO Max Italia, grande evento a Roma per celebrare nuova piattaforma streaming - Video
Arezzo, esplosione e crollo di una palazzina: le immagini dei soccorsi
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza