Massimiliano Allegri è tornato al Milan. Ma, almeno per ora, sono molti i tifosi della Juventus a rimpiangerlo, insieme ai tanti anni di successi in bianconero. Diversi sostenitori juventini lo hanno ribadito, curiosità, nel corso degli ultimi concerti di Gazzelle a San Siro e all'Olimpico. In un modo particolare e con la sponda di "Destri", uno dei maggiori successi dell'artista.

“E non è colpa tua... Se tutti questi destri, destri, destri al muro non ci fanno ritornare lì. A quei momenti lì, a quando andava tutto a gonfie vele e mi faceva stare bene" canta Gazzelle, mentre alcuni tifosi si sono fatti riprendere intenti a guardare i video di Max ai tempi della Juve.

I tifosi bianconeri rimpiangono gli anni di successi con Allegri, ma anche le sue iconiche scenate in campo e fuori. Momenti rimasti impressi come vittorie. La cosa è diventata un trend su TikTok, virale su tutti i social, anche perché già da mesi la canzone del cantautore romano veniva utilizzata per creare reel"nostalgici". Tanti di questi con il tecnico ex Juve come protagonista.