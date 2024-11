Dall'attesa alle conferme, chiare dopo la storica notte del Santiago Bernabeu e il trionfo contro il Real Madrid. "Il Milan è forte e a livello europeo ha qualità da grandi palcoscenici. È bello che un gruppo composto con criterio sia stato protagonista in uno degli stadi più belli d'Europa". Massimo Ambrosini, ex capitano rossonero, ha parlato così a margine della presentazione della pellicola "Campioni del Made in Italy", durante il 42esimo Milano international ficts fest sport movies & tv 2024.

Ambrosini ha toccato diversi temi, con un riferimento alla frase di Fonseca sulle difficoltà di preparare partite contro le squadre italiane, rispetto ai big match europei: "C'era tanta genuinità in quella dichiarazione. In Europa, lo dico per esperienza, è più facile sviluppare un potenziale di un certo tipo nella bellezza. In campionato le partite possono essere invece più dure, ma non deve essere un alibi per il Milan. Non viene chiesto di vincere 4-0 sempre, ma è doveroso fare prestazioni diverse da quelle messe in campo contro squadre inferiori".

L'ex capitano rossonero ha poi parlato di alcuni dei centrocampisti attuali: "Chi mi somiglia tra Musah e Fofana? Non so, io ero così strano (ride, ndr). Mi piace però parlare di Reijnders, un calciatore forte. Ha tante caratteristiche richieste dal calcio moderno ed è un ragazzo serio. Per questo tipo di calcio è fondamentale". Inevitabile un commento sul tecnico Paulo Fonseca: "Penso che sia un uomo competente e un allenatore altrettanto competente. Ci ha messo un po' per avere chiaro come sistemare la squadra, però ha una personalità forte. A dispetto di ciò che può togliere una non perfetta conoscenza della lingua a livello mediatico. Spero che sia arrivato anche per lui il momento di raccogliere quanto seminato. La chiave per il Milan sarà trovare continuità. In tutte le partite".

Il commento finale è su Leao, protagonista nella spettacolare vittoria contro il Real: "È facile, per chi ha smesso di giocare, parlare e avere consensi. Non voglio cadere in questo tranello. Dico che mi sarebbe piaciuto molto giocare con Leao, per capire come stimolarlo nel modo giusto".