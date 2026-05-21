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America’s Cup, Napoli pronta alla regata preliminare del 2026

Dal 24 al 27 settembre nel Golfo partenopeo ci sarà l'anticipo della storica edizione 2027, la prima in Italia

America’s Cup, Napoli pronta alla regata preliminare del 2026
21 maggio 2026 | 18.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Napoli inizierà a vivere il clima dell’America’s Cup già dal 24 al 27 settembre 2026 con una regata preliminare nel Golfo partenopeo, anticipo della storica edizione 2027, la prima in Italia. L’annuncio è stato dato oggi a Cagliari, sede della prima regata preliminare in programma dal 22 al 24 maggio, alla presenza delle istituzioni e dei vertici di Sport e Salute. “Siamo particolarmente felici di annunciare che già da settembre 2026 la grande vela dell’America’s Cup approderà a Napoli, grazie a un autentico lavoro di squadra tra le istituzioni coordinato dal Governo”, ha dichiarato il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma. I team saranno inizialmente ospitati presso il Comando Logistico della Marina Militare di Nisida, per poi trasferirsi nell’area di Bagnoli in vista del 2027. Il campo di regata sarà il Golfo di Napoli.

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America's Cup regata preliminare Golfo partenopeo
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