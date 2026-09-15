A Roma, negli uffici di Sport e Salute, il Presidente Marco Mezzaroma e l’Amministratore Delegato Diego Nepi Molineris hanno accolto una rappresentanza di Luna Rossa Prada Pirelli, il team che dal 24 al 27 settembre sarà protagonista della Regata Preliminare dell’America’s Cup nelle acque del Golfo di Napoli. A rappresentare il team il Ceo Max Sirena, il due volte campione olimpico Ruggero Tita, Alice Linussi e altri componenti della squadra accolti in un incontro che ha voluto simbolicamente tracciare la rotta verso Napoli.

Dal Foro Italico, luogo dove lo sport italiano incontra il mondo, fino al Golfo di Napoli. Un percorso che racconta un’idea precisa: i grandi eventi non sono una destinazione, sono un viaggio. E lo sport è ciò che mette in movimento persone, territori, competenze e futuro. Oggi quella rotta compie un altro passo: Luna Rossa sarà l'unico team a raggiungere Nisida via mare, trasformando il trasferimento in un primo, concreto segnale di avvicinamento alla grande sfida. Ad accogliere l’imbarcazione a Nisida ci sarà una delegazione di Sport e Salute.

"Roma non è la destinazione. È la partenza", è il messaggio che accompagna questo passaggio. Perché l’America’s Cup non è soltanto una regata: è un’occasione per mettere in connessione il Paese, portare lo sport fuori dai suoi confini tradizionali e trasformare un grande evento internazionale in un’esperienza vissuta dalle città e dalle comunità.