Il pilota italiano ha incontrato la leggenda del tennis nel royal box

Tante risata a Wimbledon per Kimi Antonelli, ospite del royal box a Londra insieme alla leggenda del tennis Roger Federer. I due hanno assistito al match degli ottavi di finale del torneo tra Jasmine Paolini e Alex Eala, vinto dall'azzurra, trovando poi il tempo per scambiare due chiacchiere a proposito di tennis.

Roger Federer suggests that Kimi Antonelli should ask Jannik Sinner to teach him his two-handed backhand technique. 🇮🇹🇨🇭



Kimi: “I like more one-handed.”



Federer: “I’ll teach you, then you ask Jannik for a double hander.” pic.twitter.com/DkWnne5mg7 — janniksin archive (@sinnervideos) July 7, 2026

Roger Federer, per scherzare, ha suggerito a Kimi di chiedere a Jannik Sinner di insegnargli la sua tecnica di rovescio a due mani. La risposta del pilota italiano non si è fatta attendere: "Preferisco il rovescio a una mano". E Federer: "Quello posso insegnartelo io, ma chiedi a Jannik di aiutarti per imparare anche l'altro".