circle x black
Cerca nel sito
 

Antonelli-Federer, quante risate a Wimbledon: Roger consiglia una 'lezione' con Sinner - Video

Il pilota italiano ha incontrato la leggenda del tennis nel royal box

Antonelli e Federer - IPA
Antonelli e Federer - IPA
07 luglio 2026 | 11.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tante risata a Wimbledon per Kimi Antonelli, ospite del royal box a Londra insieme alla leggenda del tennis Roger Federer. I due hanno assistito al match degli ottavi di finale del torneo tra Jasmine Paolini e Alex Eala, vinto dall'azzurra, trovando poi il tempo per scambiare due chiacchiere a proposito di tennis.

Roger Federer, per scherzare, ha suggerito a Kimi di chiedere a Jannik Sinner di insegnargli la sua tecnica di rovescio a due mani. La risposta del pilota italiano non si è fatta attendere: "Preferisco il rovescio a una mano". E Federer: "Quello posso insegnartelo io, ma chiedi a Jannik di aiutarti per imparare anche l'altro".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sinner Antonelli Federer Wimbledon
Vedi anche
Sanremo, Zucchero: "Giusto che a Eurovision vada chi vince serata dedicata" - Video
Mondiali 2026, negli spogliatoi l'abbraccio dei principi norvegesi con Haaland dopo la vittoria sul Brasile
Turisti rapinati davanti alla caserma a Milano, il video dell'intervento dei carabinieri
Patrimoniale, Marattin a Fratoianni: "Video populista, priorità è abbassare tasse"
Miley Cyrus diventa una Barbie, la cantante: "Un sogno che si avvera" - Video
News to go
Italia regina europea del turismo anche nell'estate 2026
Nato, tutto pronto ad Ankara per il summit - Videonews dal nostro inviato
Il Volo torna in Italia con un tour estivo: "Cantiamo nelle location più belle d'Italia" - Video
News to go
Vertice Nato ad Ankara, i temi sul tavolo
Robert Powell ricorda il suo 'Gesù di Nazareth' con Zeffirelli: "Sul set una truccatrice scoppiò a piangere" - Video
Ultimo a Tor Vergata, Onorato: "Incassi milionari, modello Roma funziona"
Mondiali 2026, il medico: "Sistemi indossabili anti-caldo prevengono crisi" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza