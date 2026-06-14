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Antonelli, rischio penalità nel Gp Barcellona? Cos'è successo in Formula 1

Il pilota italiano ha faticato con i track limits in Spagna

Andrea Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
Andrea Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
14 giugno 2026 | 16.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrea Kimi Antonelli a rischio penalità nel Gp di Barcellona di Formula 1? Oggi, domenica 14 giugno, il pilota della Mercedes ha affrontato una gara più complicata del previsto, soprattutto per le caratteristiche del circuito catalano, che lo hanno messo davanti ad alcune difficoltà con i track limits, ovvero con l'obbligo di rimanere dentro i confini del tracciato, delimitati dalla linea bianca.

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Nel corso della gara Antonelli ha ricevuto infatti due 'strike', cioè due avvertimenti da parte della direzione di gara. Il giovane pilota della Mercedes è stato infatti 'beccato' a sforare i track limits in curva in due occasioni e quindi lo hanno avvertito di fare maggiore attenzione perché al terzo strike sarebbe arrivata una penalità di cinque secondi.

Sicura del terzo strike la McLaren, che ha avvertito Lando Norris, per larga parte della gara alle spalle del pilota italiano, di stare incollato ad Antonelli perché, secondo loro, aveva più volte superato i track limits. La scuderia papaya ha anche comunicato di aver segnalato tutto alla direzione di gara.

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antonelli gp barcellona gp barcellona formula 1 formula 1 penalità antonelli
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