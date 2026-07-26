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Rissa nel match amichevole, l'arbitra finisce k.o. - Video

Mathilde Demoncay viene travolta dal parapiglia tra Metz e Fortuna Sittard

Mathilde Demoncay - (fermo immagine da X)
Mathilde Demoncay - (fermo immagine da X)
26 luglio 2026 | 21.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Rissa in campo e l'arbitra finisce k.o. con una commozione cerebrale. L'amichevole tra il Metz e il Fortuna Sittard è diventata incandescente. Jessy Deminguet, giocatore della formazione francese, ha tirato la maglia dell'avversario Lequincio Zeefuik, che ha reagito innescando un parapiglia generale. L'arbitra Mathilde Demoncay ha provato a placare gli animi ma è stata travolta dall'irruenza dei giocatori.

La 26enne direttrice di gara francese è finita a terra battendo violentemente la nuca e riportando una commozione cerebrale.

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fortuna sittard metz Mathilde Demoncay
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