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Mondiali, oggi Argentina-Austria: orario, probabili formazioni e dove vederla

I campioni del mondo in carica affrontano la nazionale di Rangnick

Messi - IPA
Messi - IPA
22 giugno 2026 | 06.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Argentina torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, lunedì 22 giugno, i campioni del mondo in carica affrontano l'Austria nella seconda gara del gruppo J. L'Albiceleste arriva dal brillante successo all'esordio contro l'Algeria, firmato dalla tripletta di Messi, mentre la nazionale di Rangnick ha battuto la Giordania al debutto. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Argentina-Austria, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Argentina-Austria, in campo oggi alle 19:

ARGENTINA (4-3-2-1): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Almada, Messi; J.Alvarez. All. Scaloni.

AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; X. Schlager, Seiwald; Schmid, Gregoritsch, Sabitzer; Arnautovic. All. Rangnick.

Argentina-Austria, dove vederla

La partita dei Mondiali 2026 tra Argentina e Austria sarà visibile in diretta su Rai 1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.

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