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Mondiali, oggi Argentina-Egitto: probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Messi e compagni sfidano la nazionale nordafricana alle 18 ad Atlanta

Lionel Messi - Ipa/Fotogramma
Lionel Messi - Ipa/Fotogramma
07 luglio 2026 | 06.38
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Grande attesa per il ritorno in campo dei campioni del mondo in carica dell'Argentina. Oggi, martedì 7 luglio, la nazionale 'albiceleste' guidata in panchina dal ct Lionel Scaloni affronta l'Egitto - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. II match si disputerà ad Atlanta in Georgia. La vincente del match troverà ai quarti del torneo una tra Colombia e Svizzera. Sfida nella sfida il duello tra le stelle delle squadre: Lionel Messi e Mohamed Salah.

Argentina-Egitto, orario e probabili formazioni

La sfida tra Argentina ed Egitto è in programma oggi, martedì 7 luglio, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Argentina (4-4-2): Emiliano Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández, Almada; Messi, Lautaro Martínez. Ct: Scaloni.

Egitto (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, El Fotouh; Attia, Lashin; Zico, Salah, Ashour; Marmoush. Ct: Hassan.

Argentina-Egitto, dove vederla in tv

Argentina-Egitto sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai 1 e su Dazn. Il match si potrà seguire in streaming su Rai Play e sull'app di Dazn.

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argentina egitto messi mondiali salah
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