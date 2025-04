Torna la Champions League. Oggi, martedì 8 aprile, cominciano gli ottavi di finale, con l'Arsenal che ospiterà il Real Madrid all'Emirates Stadium. I Gunners hanno superato il Psv Eindhoven agli ottavi, mentre i Blancos hanno battuto l'Atletico, non senza polemiche, nel derby di Madrid.

Arsenal-Real Madrid, orario e probabili formazioni

La sfida tra Arsenal e Real Madrid è in programma oggi, martedì 8 aprile, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. All. Arteta

Real Madrid (4-2-3-1): Gonzalez; Vazquez, Asencio, Rudiger, Garcia; Valverde, Camavinga; Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé. All. Ancelotti

Arsenal-Real Madrid, dove vederla in tv

Arsenal-Real Madrid sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.