Assonautica, a Massimo Perotti dei Cantieri Sanlorenzo il Premio 'Venezia per il Mare 2025'

La cerimonia si è svolta in occasione della tradizionale Cena di Gala dell'associazione in Arsenale nell'ambito del Salone Nautico di Venezia

Il "Premio Venezia per il Mare 2025" di Assonautica Venezia, Categoria Costruttori Maxi Yacht, è andato a Massimo Perotti (Executive Chairman di Sanlorenzo SpA). La cerimonia si è svolta in occasione della tradizionale Cena di Gala dell'associazione in Arsenale nell'ambito del Salone Nautico di Venezia, alla presenza dei principali rappresentanti del sistema nautico italiano e delle autorità. Sul palco a consegnare il Premio, istituito nel 1991 e costituito da un leone di San Marco in vetro di Murano con polvere d'oro, il Presidente di Assonautica Marino Masiero, la Direttrice Elena Magro e Marina Elena Masiero.

"A Massimo Perotti dei Cantieri Sanlorenzo - ha spiegato Marino Masiero - per avere realizzato il primo maxi yacht al mondo dotato di un sistema di fuel cell a idrogeno. Una nave da diporto lunga 50 metri, dotata di un sistema modulare chiamato Reformer - Fuel Cell e sviluppato dalla stessa Sanlorenzo in collaborazione con Siemens Energy, che consente di generare l’energia elettrica necessaria ad alimentare i servizi di bordo quando i propulsori diesel sono spenti, azzerando le emissioni di CO2. Le celle vengono alimentate con idrogeno, che a sua volta viene generato direttamente a bordo tramite un processo che usa come materia prima il metanolo green. L’intero ciclo è interamente carbon neutral, poiché per creare il metanolo verde viene catturata CO2 dall’atmosfera, che poi viene nuovamente liberata quando il metanolo si trasforma in idrogeno per alimentare le fuel cell. La quantità di anidride carbonica emessa è quindi pari a quella precedentemente ‘prelevata’ dall’aria, cosa che rende il ciclo a zero. Alax, Il modello 50 Steel di Sanlorenzo visibile qui al Salone - ha concluso Masiero - cambierà il modo di costruire le barche e aprirà una nuova rotta per una nautica più sostenibile".

La motivazione: "A Massimo Perotti Assonautica Venezia consegna il premio Venezia per il Mare 2025 per aver saputo incarnare in pieno ed in solitario i valori di pionierismo imprenditoriale sul settore della cantieristica navale di Superyacht di lusso. Valori che costituiscono un encomiabile esempio di grande impegno di ricerca e di messa a regime di soluzioni tecnologiche fortemente innovative a favore della sostenibilità ambientale della transizione energetica e digitale applicate al settore. Valori che ci sentiamo di condividere con profonda stima, riconoscenza e autentica gioia".