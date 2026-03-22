Atalanta di nuovo protagonista in Serie A. Oggi, domenica 22 marzo, i bergamaschi ospitano l'Hellas Verona - in diretta tv e streaming - alla New Balance Arena nella 30esima giornata di campionato. La squadra di Palladino è reduce dalla sconfitta per 4-1 contro il Bayern Monaco, nel ritorno degli ottavi di Champions League dopo il pesante ko per 6-1 dell'andata, mentre in campionato ha pareggiato, tra le polemiche, a San Siro contro l'Inter. Gli scaligeri invece sono stati superati in casa 2-0 dal Genoa.

Atalanta-Hellas Verona, orario e probabili formazioni

La sfida tra Atalanta ed Hellas Verona è in programma oggi, domenica 22 marzo, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Dijmsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All. Palladino

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban. All. Sammarco

Atalanta-Hellas Verona, dove vederla in tv

Atalanta-Hellas Verona sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.