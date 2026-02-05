circle x black
Atalanta-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

La Dea ospita i bianconeri nei quarti di finale di Coppa Italia

La Juventus - Afp
05 febbraio 2026 | 06.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Big match nei quarti di finale in Coppa Italia. Oggi, giovedì 5 febbraio, l'Atalanta ospita la Juventus - in diretta tv e streaming - al Gewiss Stadium di Bergamo nella sfida a eliminazione diretta della coppa nazionale che vale un posto in semifinale. I bianconeri sono reduci dal netto successo in campionato contro il Parma, battuto 4-1 al Tardini, mentre i bergamaschi hanno pareggiato 0-0 in trasferta contro il Como di Fabregas.

Atalanta-Juventus, orario e probabili formazioni

La sfida tra Atalanta e Juventus è in programma oggi, giovedì 5 febbraio, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Kolasinac, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; Raspadori, De Ketelaere; Scamacca. All. Palladino

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Cabal, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Zhegrova, Miretti, Conceicao; Openda. All. Spalletti

Atalanta-Juventus, dove vederla in tv

Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset.

