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Conference League, oggi Atalanta-Kairat Almaty: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Dea sfida i kazaki nella terza giornata della fase campionato

L'Atalanta - Ipa/Fotogramma
L'Atalanta - Ipa/Fotogramma
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05 novembre 2026 | 07.32
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

L'Atalanta di nuovo protagonista in Conference League. Oggi, giovedì 5 novembre, la Dea sfida i kazaki del Kairat Almaty - in diretta tv e streaming - nella terza giornata della terza competizione europea. La squadra di Sarri è reduce dalla netta sconfitta dell'ultimo turno di Serie A, quando il Parma ha sbancato la New Balance Arena per 3-0, mentre in Conference League era stata battuta dall'Ajax ad Amsterdam per 2-0.

Atalanta-Kairat Almaty, orario e probabili formazioni

La sfida tra Atalanta e Kairat Almaty è in programma oggi, giovedì 5 novembre, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Ederson, Pasalic; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Scamacca. All. Sarri.

Kairat Almaty (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Baibek, Luis Mata; Mendonca, Oksanen; Mrynskiy, Gual, Tuyakbayev; Edmilson. All. Urazbakhtin.

Atalanta-Kairat Almaty, dove vederla in tv

Atalanta-Kairat Almaty sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
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