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Coppa Italia, oggi semifinale Atalanta-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in chiaro

I nerazzurri ospitano la squadra di Sarri nella sfida di ritorno, dopo il 2-2 del primo round

Krstovic - Fotogramma/IPA
Krstovic - Fotogramma/IPA
22 aprile 2026 | 06.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Coppa Italia con la seconda semifinale di ritorno. Oggi, martedì 21 aprile, si gioca Atalanta-Lazio alla New Balance Arena di Bergamo dopo il 2-2 dell'andata. I nerazzurri arrivano dal pareggio contro la Roma nell'ultimo turno di campionato, mentre la squadra di Maurizio Sarri è reduce da un grande successo al Maradona contro il Napoli. Per entrambe le squadre, la coppa nazionale diventa a questo punto un trofeo che può dare senso a una stagione. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Atalanta-Lazio, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Lazio, in campo stasera alle 21:

Atalanta(3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Djmsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori, Krstovic. All. Palladino.

Lazio(4-3-3) Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.

Atalanta-Lazio, dove vederla

Atalanta-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia, sarà visibile in diretta e in chiaro su Mediaset, Italia 1. Partita visibile anche in streaming sul sito di Sportmediaset e su Mediaset Infinity.

Riproduzione riservata
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Atalanta Lazio Atalanta Lazio Atalanta Lazio Coppa Italia Coppa Italia
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