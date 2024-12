Big match per l'Atalanta in Champions League. La Dea ospita al Gewiss Stadium, nella sesta giornata, il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I bergamaschi, forti del primo posto conquistato in Serie A, sono reduci dalla vittoria tennistica contro lo Young Boys (6-1) e occupano la quinta posizione nella classifica generale con 11 punti conquistati.

Più indietro invece il Real Madrid, che sta vivendo un momento difficile e che, nell'ultimo turno, è stato sconfitto 2-0 dal Liverpool. I Blancos si trovano al 24esimo posto, al limite della zona playoff, con soli sei punti conquistati.

Atalanta-Real Madrid, orario e probabili formazioni

La sfida tra Atalanta e Real Madrid è in programma oggi, martedì 10 dicembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Retegui, Lookman. All. Gasperini

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Mendy, Rudiger, Asencio, Valverde; Ceballos, Camavinga, Modric; Mbappé, Brahim Diaz, Guler. All. Ancelotti

Atalanta-Real Madrid, dove vederla in tv

Atalanta-Real Madrid sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo.